أب يضرب ابنه في أحد (المتاريس) والحجارة تنهال عليه





انهال احد الآباء ضربا على ابنه بمنطقة بداية الكلاكلات في لفة (نوباتيا) مساء الجمعة الماضية، وذلك عندما كان يقود سيارته وتم ايقافه عدة مرات من الصبية الذين يقفون خلف (المتاريس) في مناطق متفرقة من العاصمة القومية، ليتفاجأ بأن ابنه البالغ من العمر 12 عاما كان من ضمن الصبية الذين يقومون (بتتريس) الشوارع ويضعون الانقاض عليها ليقوم الاب بالنزول من سيارته مهرولا وغاضبا تجاه ابنه ويقوم بضربه ضربا مبرحا أمام الجميع إلا انه تلقى عددا كبيرا من الحجارة على رأسه من اصدقاء الطفل دفاعا عن زميلهم حتى ولى الأب هاربا من مكانه الى سيارته التي بدأت الحجارة تنهال عليها في الوقت الذي كان لا يعلم الصبية بأنهم يضربون والد زميلهم، الذي فضل الهروب حفاظا على نفسه وسيارته .

الخرطوم: سعيد عباس

صحيفة السوداني