أردوغان يلتقي في بروكسل برئيس الحكومة البريطانية وبالمستشارة الألمانية





التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وعقد اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، واجتماعا آخر مع الرئيس الفرنسي مانوئيل ماكرون.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن اللقاء بين أردوغان وجونسون استمر 25 دقيقة، وجرى على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وحضر هذا اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم) عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو، عثمان أشقن باك”.

كما أعلن الوكالة التركية عن لقاء مغلق بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، جرى في مقر الحلف في بروكسل.

العربية نت