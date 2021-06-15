إحباط محاولة سيدة تهريب عملات أجنبية عبر المطار





كشفت التحريات للمحكمة تفاصيل القبض على سيدة أربعينية بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي وبحوزتها (20.500) ريال سعودي مخبأة في منطقة حساسة بجسدها في طريقها للمغادرة للإمارات العربية المتحدة.

وتواجه المتهمة تهماً متعلقة بمخالفة نص المادتين 198/199 من قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب ومخالفتها لنص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي.

وقال المتحري رقيب شرطة يتبع لهيئة الجمارك محمدين مجاهد محمد أحمد، أبلغ الشاكي بأنه تم إلقاء القبض على المتهمة بغرفة السلامة في صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولى وبحوزتها (20.500) ريال سعودي مخبأة في منطقة حساسة بجسدها في طريق تهريبها إلى دبي عبر طيران فلاي دبي.

ولفت المتحري بأنه فور تلقي البلاغ واستجواب الشاكي تم القبض على المتهمة وأفادت بالتحريات بأنها تم القبض عليها داخل غرفة السلامة بصالة المغادرة وهي في طريقها للمغادرة الى الإمارات العربية المتحدة عبر طيران فلاي دبي، وذلك بغرض السفر لشراء ملابس، ليتم القبض عليها وإخضاعها للتفتيش الدقيق وتم ضبط المبالغ موضوع البلاغ، وأشار المتحري إلى أن المتهمة أفادت بالتحريات بأنها قامت بإخراج المعروضات وتسليمها لسلطات جمارك مطار الخرطوم ليتم بموجبها تحريك اجراءات البلاغ في مواجهتها.

ونفى المتحري للمحكمة تقديم المتهمة لأي مستندات تسمح لها حيازة المعروضات والمغادرة بها لخارج البلاد، فيما قدم المتحري للمحكمة (3) مستندات اتهام عبارة عن أمر حجز صادر من الإدارة القانونية بهئية الجمارك بحجز المبالغ المعروضات على ذمة إجراءات القضية.

ونفى المتحري للمحكمة بأن المتهمة أفادته بالتحريات بأنها قامت بتسليم المبالغ المضبوطات لضابط الجمارك (المبلغ) ولم تكن تخبئها، فيما أفاد المبلغ بأنه ضبط المعروضات مخبأة.

من جهتها أمرت المحكمة بإعلان المبلغ ضابط يتبع لشرطة جمارك مطار الخرطوم للمثول أمامها والإدلاء بأقواله على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة