السعودية ضمن القائمة “ب” الصادرة في المغرب





أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، عن تحديثات جديدة لأنظمتها الصحية، حيث تم ضم السعودية إلى القائمة “ب”، والتي يندرج تحتها عدد من التعليمات الصحية.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحديثات جديدة أمس الاثنين، تتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب صحيفة “هيسبريس” المغربية، تم إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة “ب” التي تضم الدول التي رصد فيها انتشار للسلالات المتحورة لفيروس كورونا أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف، على ذمة المصدر.

ونوهت الصحيفة إلى أن القادمين من الدول المدرجة في اللائحة “ب” عليهم تقديم فحص “بي سي أر” سلبي لم يمض عليه أكثر من 48 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع القادمون من الدول في القائمة “ب” لحجر صحي يستمر لمدة 10 أيام من تاريخ دخولهم المغرب.

ويدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، حيث قامت وزارة الخارجية المغربية أيضا بتحديث جديد وضعت فيه السعودية ضمن هذه القائمة.

وتضم القائمة “ب” قائمة طويلة من الدول منها دول عربية، بدء من أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا وباكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.

العربية نت