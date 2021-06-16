اشتباكات بالأيدي في ديوان المراجع العام





وقعت اشتباكات بين المراجعين بديوان المراجع العام على خلفية تباين وجهات النظر بينهم بشأن الإعتصام الذي نفذه بعضهم أمس بالديوان فيما رفضه آخرون، ووصموه بعدم الإستقلالية وأنه يعبر عن فعل سياسي وهو ما يتنافى وقوانين الديوان التي تمنع العمل السياسي .

وطالب المعتصمون باقالة المراجع القومي وتحسين اوضاعهم وبلغ الأمر ذروته عندما رفضوا إفساح المجال لمخالفيهم فحدثت اشتباكات وشجار بالايدي ولكنها لم تؤد إلى وقوع ضحايا.

صحيفة الجريدة