في بلاغ انقلاب الإنقاذ .. التحريات تكشف عن هروب كرتي وصلاح كرار
كشفت التحريات في بلاغ انقلاب 1989، عن هروب وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، والعقيد صلاح الدين كرار، للحيلولة دون القبض عليهما في قضية اتهامهما بالمشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ.
وقال المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة للمحكمة الخاصة المنعقدة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم، إنه وبتاريخ 18/3/2020م أصدرت لجنة التحقيق في القضية إعلاناً بالنشر وفق نص المادة (87) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م لبعض المتهمين الهاربين في الدعوى الجنائية لتعذر القبض عليهم وإخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم، ونوه المتحري إلى ان المتهمين الهاربين في القضية هم (علي احمد كرتي، صلاح الدين كرار، الهادي عبد الله محمد العوض، محمد عبد الحفيظ، عمر سليمان آدم يونس وصديق فضل سيد احمد)
وأكد المتحري لهيئة المحكمة بأنه تم الحجز على جميع ممتلكات المتهمين الهاربين في القضية بموجب المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، عقب اكتمال الفترة المقررة للمثول أمام المحكمة او تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة – إلا أن المتهمين أخفوا أنفسهم.
في السياق، أوقفت المحكمة، سير جلسة المحاكمة استجابة لطلب المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر، الذي كشف عن غياب محاميه هاشم ابوبكر الجعلي عن جلسة المحكمة دون معرفة اسباب غيابه.
وحددت المحكمة، جلسة (الثلاثاء) المقبل لمواصلة السير في اجراءات سماع قضية الاتهام.
الخرطوم – محمد موسى
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
ثبت صحة كل ماحذرت منه من 5 سنوات
السيسى و الإخوان وسد النهضة .. والخطة السعودية الإخوانية لتعطيش مصر وخرابها – الجزء الثانى *
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دراسة موثقة بقلم دكتور سيتى شنوده
الحوار المتمدن- 2016 / 5 / 17
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=517315
مقدمة
= الرئيس الإخوانى محمد مرسي زار إثيوبيا في 25 مايو 2013، ووافق على بناء سد النهضة بأقصى سعة وأقصى ارتفاع , وفي اليوم التالى أعلنت إثيوبيا عن البدء في بناء السد ..
= السعودية وعدة دول عربية تتبنى وتمول جماعة الإخوان الإرهابية , تبرعت بمئات الملايين من الدولارات لبناء سد النهضة ..
= السيسى وقع فى الخرطوم يوم 23/3/2015 على اتفاقية ” إعلان المبادئ ” التى تنازل فيها عن حصة مصر فى مياة النيل , و اعطى أثيوبيا الضوء الأخضر للإستمرار فى بناء سد النهضة ووافق على كل شروطها , وعلى سعة التخزين الضخمة للسد الذى سيؤدى الى تعطيش مصر وخرابها , وتدمير ملايين الافدنة الزراعية , وقتل عشرات ملايين المصريين من الجوع والعطش .
= الحكومة اعلنت انها تعتمد على مياة المجارى لتوفير مياة الشرب للشعب المصرى , لتعويض النقص فى مياة النيل نتيجة بناء سد النهضة ..
= مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السودانى : السد العالى سيفقد قيمته بعد بناء سد النهضة , ويتحول الى ” حيطة ” ..
= تلفيق التهم لوزير الرى الأسبق وتحويله الى محكمة الجنايات , بعد ان كشف وحذر من المخاطر الكارثية لسد النهضة على …………….
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العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة : اتفاق المبادئ الذى وقعه السيسى مع اثيوبيا عام 2015 لن يعطى مصر نقطة مياة واحدة .
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المصرى اليوم
12/12/2015
https://www.almasryalyoum.com/news/details/856810
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