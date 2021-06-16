في بلاغ انقلاب الإنقاذ .. التحريات تكشف عن هروب كرتي وصلاح كرار





كشفت التحريات في بلاغ انقلاب 1989، عن هروب وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، والعقيد صلاح الدين كرار، للحيلولة دون القبض عليهما في قضية اتهامهما بالمشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ.

وقال المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة للمحكمة الخاصة المنعقدة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم، إنه وبتاريخ 18/3/2020م أصدرت لجنة التحقيق في القضية إعلاناً بالنشر وفق نص المادة (87) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م لبعض المتهمين الهاربين في الدعوى الجنائية لتعذر القبض عليهم وإخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم، ونوه المتحري إلى ان المتهمين الهاربين في القضية هم (علي احمد كرتي، صلاح الدين كرار، الهادي عبد الله محمد العوض، محمد عبد الحفيظ، عمر سليمان آدم يونس وصديق فضل سيد احمد)

وأكد المتحري لهيئة المحكمة بأنه تم الحجز على جميع ممتلكات المتهمين الهاربين في القضية بموجب المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، عقب اكتمال الفترة المقررة للمثول أمام المحكمة او تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة – إلا أن المتهمين أخفوا أنفسهم.

في السياق، أوقفت المحكمة، سير جلسة المحاكمة استجابة لطلب المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر، الذي كشف عن غياب محاميه هاشم ابوبكر الجعلي عن جلسة المحكمة دون معرفة اسباب غيابه.

وحددت المحكمة، جلسة (الثلاثاء) المقبل لمواصلة السير في اجراءات سماع قضية الاتهام.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة