بوتين يشكر بايدن على مبادرته لعقد الاجتماع





شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على مبادرته لعقد الاجتماع.

جنيف – سبوتنيك. وقال بوتين في مستهل لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن: “السيد الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك لاجتماع اليوم، أعلم أن لديك رحلة وعمل كثير”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك مسائل كثيرة تراكمت في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف بوتين: “تراكمت في العلاقات الروسية الأميركية العديد من القضايا، التي تتطلب مناقشة على أعلى مستوى، وآمل أن يكون اجتماعنا مثمرًا”.

هذا وكان الرئيسان الروسي والأمربكي قد التقيا في فيلا “لا غرانج” منذ قليل، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، جائحة كورونا، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.

العربية نت