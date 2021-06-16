بايدن يؤكد الاتفاق مع بوتين على التعاون لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي





أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل سويا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك خلال القمة التي جمعتهما في جنيف السويسرية في وقت سابق اليوم.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه “من مصلحة كل من روسيا والولايات المتحدة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية. اتفقنا على العمل معا، لأن هذا مثير للاهتمام بالنسبة لروسيا كما هو بالنسبة لنا”.

كما أشار إلى أنهما “ناقشا تطورات الأوضاع في إيران وسوريا، بجانب الجهود لمنع التمرد والإرهاب في أفغانستان”.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

وفي عام 2015، وقعت كل من بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة، وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق

العربية نت