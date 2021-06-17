انفجار شاحنة وقود في السودان وسقوط ضحايا بسبب تدافعهم لأخذ الوقود





انفجار عربة ZY تانكر تحمل بنزين قادمة من الجيلي بالطريق الدائري بالحاج يوسف جوار مربع 30 دار السلام

وحسب شهود عيان تعود التفاصيل الي انقلاب عربة تنكر تحمل بنزين قادمة من الجيلي اليوم الاربعاء بعد صلاة المغرب فهرع المواطنين و تجمهروا حول التانكر الاخذ من الوقود المنساب وأثناء تواجدهم انفجر التنكر مما تسبب في إصابات متفاوتة ووفيات حتي الآن جاري حصر عدد الاصابات والوفيات والجدير بالذكر فقد وصلت الشرطة و إدارة الدفاع في زمن متأخر بعد وقوع الحادث حيث تم إسعاف المصابين لمستشفي شرق النيل.

تتقدم مركزية لجان مقاومة الحاج يوسف الوحدة بخالص التعازي و تدعوا بالرحمة والمغفرة لاسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحي والمصابين

لجان مقاومة الحاج يوسف – الوحدة