ضبط (40) تاجر عملة ومدير فرع بنك شهير بالخرطوم





واصلت لجنة إزالة التمكين، ملاحقتها للمضاربين في العملة، وألقت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، القبض على أكثر من (40) تاجر عملة ومدير فرع بنك شهير بولاية الخرطوم.

وبحسب معلومات وفقاً لـ(الراكوبة)، فإن اللجنة رصدت تحركات عدد كبير من تجار العملة بمعلومات متقدمة جداً وتقوم بمراقبتها داخل المصارف والأمكان والأوكار التي تتم فيها المضاربة.

وكشف مصدر رفيع أن لجنة التفكيك وبنك السودان ومديري المصارف اتفقوا على عُدة تدابير، منها تغيير بعض اللوائح للسيطرة التامة على المضاربة التي تتم داخل البنوك وملاحقة المضاربين بشكل يومي.

صحيفة الصيحة