بعد تألقها اللافت في برنامج “يلا نغني” .. تكريم الفنانة أفراح عصام بدرع تذكاري





بعد تألقها اللافت في برنامج يلا نغني قامت مجموعة قلوبنا ليكم بتكريم الفنانة الشابة أفراح عصام بدرع تذكاري مع مجموعة من المبدعين الذين تألقوا في شهر رمضان الماضي.. وكتبوا لها على شهادة التكريم” في ميدان البذل والعطاء هنالك أسماء تنير الدرب للآخرين .. لقد حملتم أعباء الأمانة والمسئولية الإعلامية عطاء وفكراً متمنين لكم التقدم دوماً” وبدروها شكرت أفراح عصام مجموعة قلوبنا ليكم على هذا التكريم وذلك عبر صفحتها على الفيس بوك.. الجدير بالذكر أن الفنانة أفراح عصام شاركت في برنامج يلا نغني والذي كان يبث على قناة الهلال طيلة شهر رمضان.

صحيفة الصيحة