السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لـ”الرئاسي” والحكومة الليبية





أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، “دعم مصر الكامل” للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية، بهدف “استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها”، وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها بديسمبر المقبل، مؤكدا أن أمن ليبيا “امتداد للأمن المصري”.

واعتبر السيسي أن عقد الانتخابات في موعدها يعد “خطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية، من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي، على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتدادا للأمن القومي المصري”.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بحضور نظيرها المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد على “موقف مصر الثابت، القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”.

كما أشاد السيسي بـ”نجاحات المنقوش لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة”، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

من جانبها؛ أكدت وزيرة الخارجية الليبية “تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة.. والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”.

واستطردت بالقول إن “الدور المصري يسعى إلى إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعدادا لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر (إعلان القاهرة)”.

كما أثنت المنقوش على “المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم الدراية التامة بالواقع الليبي”.

وأعربت عن تقديرها لمصر “قيادة وحكومة وشعبا، للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة المقبلة لدعم تحملهم للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني، إلى جانب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن متابعة نتائج التنسيق الذي يتم بين الجهات الوطنية المصرية والليبية لبحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية.

سكاي نيوز