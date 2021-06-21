غرفة المصدرين: تأهيل موانئ بورتسودان يدعم تنفيذ اتفاقية شركاء الموانئ





امتدحت الغرفة القومية للمصدرين المجهودات التى تقودها وزارة النقل وهيئة الموانئ البحرية في تأهيل موانئ بورتسودان بما يتماشى مع اتفاقية شركاء الموانئ التي وقعت مؤخرا ببورتسودان.

وقال مامون ابراهيم قيلي عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين في تصريحات صحفية إن توقيع عقد تأهيل موانئ بورتسودان مع شركة المانية متخصصة في انشاءات وصيانة الموانئ البحرية ومحطات الحاويات البحرية للقيام بصيانة شاملة وتأهيل لمحطة حاويات الميناء الجنوبي في بورتسودان ضمن الخطة الحكومية لتوسعة الميناء وتاهيلها وزيادة قدرته الاستيعابية يدعم بصورة مباشرة بنود اتفاقية شركاء الموانئ التى تم توقيعها مع هيئة الموانئ وغرفة التوكيلات الملاحية واتحاد المخلصين وجمارك البحر الأحمر، مشيراً في حديثه إلى أن تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة العمل الذي حددته الاتفاقية سيكتمل بتأهيل الموانئ مما يساهم في تسريع حركة الحاويات ودخول وخروج البواخر مما سينعكس إيجاباً على ارتفاع الصادرات السودانية، وكشف قيلي عن تفاهمات كبيرة مع وزيري التجارة والاستثمار خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار إنشاء النافذة الموحدة مما يمهد لتوقيع وزراء القطاع الاقتصادي على اتفاقية شركاء الموانئ وبذلك تأخذ طريقها للتنفيذ خدمة للأهداف الأساسية المتمثلة في تسهيل الإجراءات وتطوير أنظمة العمل وتكوين لجنة مشتركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية شركاء الموانئ.

صحيفة الصيحة