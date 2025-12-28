شرطة ولاية الجزيرة تُدشّن طائرات الاستطلاع «صافات 02»…في نقلة نوعية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة

في خطوة تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه الشرطة السودانية في مجال العمل الأمني والمنعي، دشن الأستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، وصول طائرات الإستطلاع (صافات 02) المدعومة بتقنيات طائرات الدرون، وذلك بحضور اللواء شرطة/ عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية، وأعضاء لجنة الأمن، وقادة القوات المشتركة ودرع السودان، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكد اللواء شرطة/ عبد الإله علي أحمد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إدخال هذا النوع المتطور من الطائرات يمثل نقلة نوعية في العمل الأمني، حيث سيسهم بفاعلية في تعزيز الجهود الأمنية والمنعية، ومكافحة الجريمة، إضافة إلى إسناد عمليات الدفاع المدني ومتابعة الأوضاع الميدانية بدقة عالية.

من جانبه، أشاد والي ولاية الجزيرة بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للولاية، مؤكداً أن هذه الطائرات ستضطلع بدوراً محورياً في تعزيز الإستقرار الأمني وحماية الأرواح والممتلكات، ودعم الخطط الأمنية الشاملة بالولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن طائرات صافات 02 تتميز بقدرات فنية عالية، تشمل المناورة المتقدمة والطيران على إرتفاعات منخفضة بسرعات متفاوتة، الأمر الذي يتيح لها توفير رؤية جوية واضحة ودقيقة، تُسهم بشكل كبير في تعزيز العمل الأمني والجنائي بولاية الجزيرة.

المكتب الصحفي للشرطة