المحكمة تشطب الاتّهام في مُواجهة وزير سابق مُتّهم بانقلاب أكتوبر





شطبت المحكمة أمس، الاتهام في مواجهة وزير الحكم الاتحادي الأسبق د. علي مجوك واثنين آخرين متهمين بمحاولة تنفيذ مخطط أكتوبر الانقلابي المعروف بـ(انقلاب ود إبراهيم).

وقرّرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، شطب الاتهام بتنفيذ محاولة أكتوبر الانقلابية ضد علي مجوك والعميد معاش بالجيش مصطفى ممتاز، إلى جانب متهم ثالث، استناداً على نص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م لعدم توافر بينة لاتهامهم بذلك.

وأمرت المحكمة كذلك بإطلاق سراح المتهمين الثلاثة من قفص الاتهام، من بينهم علي مجوك وإخلاء سبيلهم فوراً على ذمة الدعوى الجنائية.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة