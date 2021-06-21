المحكمة ترفض شطب الدعوى الجنائية ضد (طه) في قضية منظمة العون الانساني





رفضت المحكمة أمس، شطب الاتهام ضد النائب الاسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، فى قضية اتهامه بمخالفات مالية في منظمة العون الانساني الى جانب الامين العام السابق لذات المنظمة وخبير مالى.

وقررت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى المعز بابكر الجزولى ، إستمرار سير جلسات القضية وسماع المبلغ في الدعوي الجلسة القادمة المحددة الأحد المقبل .

يذكر أن دفاع المتهمين على رإسهم وزير العدل الأسبق بالحكومة البائدة عبد الباسط صالح سبدرات، قد تقدموا بطلب للمحكمة بشطب الاتهام في القضية ضد (طه) والآخرين معه في القضية وذلك لحل منظمة العون الإنساني الشاكي في القضية بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأيلولتها الى وزارة المالية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة