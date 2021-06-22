هيئة الجمارك السودانية تنفي تقديم مقترحات لزيادة الدولار الجمركي





نفى يوم الإثنين رئيس هيئة الجمارك السيد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير حول ما ورد في الصحف اليومية وما تداولته الأسافير عن تقديم هيئة الجمارك لمقترحات تحوي ثلاثة خيارات أمام وزارة المالية بخصوص الدولار الجمركي لغرض دراستها والخروج بالقرار المناسب.

وقال وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم إن بلاده تعمل على إجراءات للتخلص من الدولار الجمركي بصورة نهائية، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه السودان تحرير أسعار الوقود (البنزين الجازولين) بالكامل.

ورأى إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده في الأسابيع الماضية أن الدولار الجمركي “بدعة في الاقتصاد السوداني وإرث من النظام السابق، وأشار الوزير إلى أنهم يعملون لوضع النسب للتعرفة الجمركية الجديدة بحيث لا تؤثر على السلع الهامة، وأكد أن الربط المقدر لإيرادات الجمارك والضرائب سيتضاعف لأربعة مرات .

الخرطوم (كوش نيوز)