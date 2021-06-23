هيئة الجمارك السودانية لم تطبّق الزيادات الجديدة





أفادت مصادر موثوقة لموقع ”باج نيوز” أنّ هيئة الجمارك لم تطبّق الفئات الجديدة للجمارك بعد تحرير سعر الدولار الجمركي.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ النظام التشغيلي للهيئة لم يطبّق التعرفة الجديدة للفئات.

وأشارت إلى أنّ المنافذ الجمركية لم تستلم خطابًا بالتعديلات الجديدة.

والثلاثاء، أعلن وزارة المالية، إلغاء العمل بالدولار الجمركي، المستخدم في تقييم السلع المستوردة.

وفي فبراير، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز