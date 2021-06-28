النائب العام: إدانة (أب جيقة) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حكم تاريخي





وصف النائب العام المكلف مبارك محمود، إدانة المحكمة لـ(أب جيقة) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالحكم التاريخي في القضاء السوداني، واعتبره فتحاً جديداً في كيفية تحديد مسارات قضايا الشهداء الأخرى، وكشف النائب العام عن تعقيدات فنية وظروف تصاحب إجراءات التحري في قضايا الشهداء ما يتراءى للبعض بأن هنالك تأخيراً في إحالتها للمحاكم.

وقال محمود في تصريحات صحفية مقتضبه عقب القرار داخل فناء المحكمة أمس، (إنه لولا عمل النيابة العامة، وممثلو الحق الخاص من المحامين كفريق واحد متجانس، لما كانت تلك القضايا أمام المحاكم)، وأكد أن النيابة متى ما سنحت لها الظروف وتهيأت لها البيئة المناسبة قادرة على تقديم عمل متميز للشعب السوداني، ونبه إلى أن قضية الشهيد حسن محمد عمر، تمثل أولى قضايا شهداء الثورة، حيث أصيب الشهيد عقب مرور (6) أيام من انطلاق ثورة ديسمبر، مما أكسب الحكم خصوصية تاريخية من خلال الوقائع والملابسات، وكشف النائب العام عن وصول قضية شهداء 29 رمضان إلى اللمسات الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين فيها للمحكمة، وأكد أنه ومنذ تكليفه بمنصب النائب العام وضع وسخّر كافة إمكانات النيابة لخدمة قضايا الشهداء، وتعهد بوضع اختراق حقيقي في كافة ملفات الشهداء التي تنظرها النيابة خلال الفترة القادمة، وقطع بأن القضاء ومهما تعرض لهزات ومحاولة إضعافه، سيظل قضاءً تليداً ومميزاً، وأعلن النائب العام تمسكه بوكلاء النيابة الذين يحققون في ملفات شهداء ثورة ديسمبر برؤية جديدة وعمل فني، وكشف عن إضافته وكلاء نيابة جدد للنظر والتحقيق في ملفات الشهداء.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة