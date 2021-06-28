حصر دخول الأماكن العامة على متلقي اللقاح ضد كورونا في أبو ظبي





أعلنت سلطات إمارة أبوظبي، حصر دخول العديد من الأماكن العامة، على متلقي اللقاح ضد الفيروس ابتداء من 20 أغسطس/آب2021.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن القرار الجديد، “يأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة”.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعتمد حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

العربية نت