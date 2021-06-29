البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم حضور أولمبياد طوكيو





أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديه أي خطط للذهاب إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في اليابان في تموز/ يوليو المقبل.

وقالت بساكي، خلال إفادة صحفية: “الرئيس لا يعتزم حضور الألعاب، لكنه سيشجع الرياضيين”، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت في وقت سابق أن زوجة الزعيم الأمريكي جيل بايدن، قد تذهب إلى الأولمبياد. ولم يرد البيت الأبيض على طلب وكالة “سبوتنيك” لتأكيد هذه المعلومات.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي في 23 تموز/ يوليو المقبل، بعد تأجيل موعده الذي كان مقررا في صيف 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقررت اليابان، المضي قدما في إقامة أولمبياد طوكيو بالتزامن مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة إذ من المفترض أن تصبح الأكبر من حيث عدد أنواع الرياضات 33، والفئات 339.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 19 ألف رياضي، وسيتم تخفيض عدد الأشخاص المرافقين إلى 41 ألف شخص.

ووفقا لاستطلاعات الآراء المختلفة، يؤيّد أكثر من نصف المستطلعة آرائهم في اليابان إلغاء أو إعادة تأجيل الألعاب بسبب الوضع الوبائي وبطء وتيرة التطعيم في البلاد، وحاليًا، تخضع 10 من أصل 47 محافظة، بما في ذلك طوكيو، لتدابير معززة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

العربية نت