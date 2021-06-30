مصر.. تحديد موعد محاكمة تامر أمين بعد إهانة أهالي الصعيد





قررت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، للحكم فى اتهام جديد للإعلامي، تامر أمين، بسب وقذف وإهانة وتجريح أهالي الصعيد والتنمر عليهم.

وأوضحت الدعوى المباشرة التى أقامها المحامي حسين عبد الله، أن الإعلامى تامر أمين قام بسب وقذف أهالي الصعيد، كما طالبت الدعوى بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.

وأوضحت الجنحة (الدعوى) أن الإعلامى قام بسب أهالى الصعيد عبر برنامجه على قناة النهار، وعليه تم التقدم بالجنحة ضده، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء للنظر في جلسات محاكمة المدعي عليه.

العربية نت