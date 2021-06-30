جرائم وحوادث

ارتكبا جرائم حرب.. “الجنائية الدولية” تحكم على مسؤولين صربيين بالسجن 12 عامًا

2021/06/30
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حصلا على براءة من نفس التهم في 2013
قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 12 عامًا لاثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تبرئتهما من التهم نفسها في 2013.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته “رويترز” أنها حكمت على يوفيكا ستانيشيتش (70 عامًا) الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي لصربيا، الذي كان من أهم شخصيات نظام سلوبودان ميلوسيفيتش، كما حكمت على نائبه فرانكو سيماتوفيتش (71 عامًا) بالسجن 12 عامًا لكل منهما.

صحيفة سبق

2021/06/30
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