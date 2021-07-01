أمين حسن عمر: أقرعوا الدولار





#أقرعوا_الدولار

الحساب ولد

حرك بنك السودان المركزي السعر التأشيرى للدولار من 430الى450 فرفعت شركات الوقود كل لتر من البنزين والجاز بنفس النسبة وهي ترمق توقعات زيادة سعر برميل النفط العالمي بعد إتفاق أوبك على تقليل الإنتاج لزيادة سعر البرميل لتزيد هي الأخرى بنسبة زيادة السعر الجديد ، وفي ذات الوقت أوقفت سلطة الجمارك العمل بالدولار التأشيرى بما يساوي 430وبدأت الحساب على دولار 450 فالحساب هناك ولد… لا شك أن الوقود و الجمارك من الروافع الكبرى لأسعار السلع الأخرى.. مالم تقرعوا الدولار سيتواصل الصعود الهاوية… و حينئذ تبور سلعة الطلس فلا يشتريها أحد بفلس واحد!!

د.أمين حسن عمر