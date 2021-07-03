هيئة الجمارك تطبق قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي





عكفت هيئة الجمارك السودانية كجهة تنفيذية على تطبيق السياسات التي اتخذتها وزارة المالية حسب الأوامر والقوانين المصاحبة وانزالها على أرض الواقع من خلال الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ من موانئ ومطارات وحظائر جمركية منذ يوم ٢٨/٦/٢٠٢١م وناشدت هيئة الجمارك الموردين والمخلصين وغيرهم العمل على إنفاذ ما صدر والالتزام بهذه السياسات والعمل على انجاحها.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في شهر يونيو الماضي انه وإستكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف، قررت إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة. .

وطمأنت الوزارة المواطنين في بيان لها بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الاساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدماً.

كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة .

واوضح البيان ان الوزارة والهيئة العامة للجمارك ستتولى شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الخرطوم/معتصم السر /النيلين