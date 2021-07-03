التجمع الاتحادي: لا نريد دماء أخرى ولم يتبق من لجنة البشير الامنية غير حميدتي





قال رئيس التجمع الاتحادي د.بابكر فيصل في ندوة أقيمت بمناسبة عقد التجمع لمؤتمره العام بولاية القضارف إن حزبه ليس حزبا طالبا للسلطة وأنه سيصلها عبر الانتخابات مؤكداً بأن التجمع الاتحادي يقف مع رؤية الصادق سمل وأم قصي لتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة الشهداء وأضاف (لانريد دماء أخرى)، وفي رده على القوى السياسية التي تتبنى التصعيد ضد الحكومة عبر شعار (تسقط ثالث) قال : (نحنا ما حنفضل طول عمرنا نعارض وانتقلنا لمرحلة البناء ومن أجل عبور الانتقالية مستعدين نبوس رأس الجميع) ، وزاد : من يعيبوا علينا الشراكة مع اللجنة الامنية نقول لم يتبق من اللجنة الامنية للبشير غير حميدتي. وسير التجمع الاتحادي موكبا سياسيا لولاية القضارف أمس من مركزه العام بالخرطوم لحضور فعاليات المؤتمر العام للتجمع بولاية القضارف ووصف الناطق الرسمي للتجمع الاتحادي الاستاذ جعفر حسن موكب الاتحاديين بانه فعالية وجزء من العمل السياسي للتعريف بمشروع التجمع، وقال انه خروج من موقف السكون والمقاومة لبناء الحزب الداخلي ودعوة للاحزاب للشروع في البناء الديمقراطي، لتصبح احزاب راشدة تمارس الديمقراطية في داخلها، مؤكداً حرص حزبه لترسيخ العمل الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية. واوضح حسن ان مؤتمر ولاية القضارف العام هو الفعالية السادسة لانعقاد مؤتمرات الولايات، مشددا علي انهم لم يواجهوا اي صعوبات في عمليات البناء القاعدي، خاصة عقب سقوط النظام الشمولي الذي كان يمنع العمل السياسي. ويصادر الحريات. وبحسب صحيف الجريدة، وصف الفعاليات التنظيمية للتجمع بانها استعداد مبكر للانتخابات، خاصة وان الفترة الانتقالية قاربت علي الانتهاء، واضاف بقوله “نحن قريبين وقطعنا شوطا لارساء تجربة جديدة ونيل شرعيات انتخابية وجماهيرية بدلا من شرعيات المقاومة طوال عهد النظام البائد”.

الخرطوم(كوش نيوز)