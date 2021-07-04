أولمرت يطلب إخضاع نتنياهو وعائلته لعلاج نفسي





طلب إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، إخضاع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، وعائلته، لفحص نفسي.

وأفادت القناة العبرية الـ13، مساء اليوم الأحد، بأن فريق الدفاع عن أولمرت تقدم بطلب إخضاع نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير لعملية فحص نفسي، من قبل طبيب متخصص يتم اختياره من قبل محكمة الصلح في تل أبيب.

وأكدت القناة العبرية أن فريق الدفاع عن أولمرت طالب بإجراء عملية الفحص النفسي لنتنياهو وعائلته، بدعوى أنهم مرضى نفسيون، ويحتاجون للعلاج، خاصة وأن المرض النفسي والعقلي له عوامل وراثية ـ بحسب القناة العبرية.

وأشارت إلى أن فريق الدفاع عن أولمرت قد تقدم بهذا الطلب خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، في قضية رفعها عليه سلفه، نتنياهو وعائلته، وهي القضية التي رفعها بعدما وصفهم إيهود أولمرت بأنهم “مرضى نفسيون”.

وأوضح فريق الدفاع عن أولمرت أنه سبق لسارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو، خضوعها لرعاية صحية نفسية، غير مرة، وبأن ما قاله أولمرت هو حقيقة يجب إثباتها، وتقديم العلاج النفسي لنتنياهو وعائلته.

العربية نت