بايدن: نتجه نحو صيف من الحرية





وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جموع الشعب الأمريكي باستعادة حريتهم بعد رفع قيود “كورونا”، بفضل حملات التطعيم الواسعة التي تشهدها البلاد.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الأحد: “نتجه نحو صيف مليء بالحرية والسعادة، بفضل ملايين الأمريكيين الذين أقدموا على الحصول على اللقاحات”.

وتابع: “الفضل في هذا الأمر للعاملين على الخطوط الأمامية في الحرب ضد كورونا، الذين جعلوا استعادة الحياة بطبيعتها أمرا ممكنا”.

وتهدف خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تطعيم 70 في المئة من البالغين في الشعب الأمريكي، بحلول الشهر الجاري، بينما تم الإعلان عن تطعيم 67 في المئة من المواطنين حتى الآن.

ويناشد بايدن ونائبته كامالا هاريس، الأمريكيين بصورة مستمرة، للحصول على لقاحات “كورونا” لدعم جهود إعادة استعادة الحياة الطبيعية.

ويدعو بايدن الأمريكيين لأخذ لقاح “كورونا” حتى يكونوا أكثر قدرة على مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المعروفة بـ “دلتا”، محذرا من فوات الأوان.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو/ تموز، بالذكرى رقم 245 لاستقلال أمريكا.

العربية نت