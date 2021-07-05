الكويت:لا توجه لزيادة شروط السماح بدخول غير الكويتيين





أوضحت مصادر مطلعة أن ضوابط السماح بدخول العالقين من غير الكويتيين مازالت كماهي حتى الآن مستبعدة زيادتها في الوقت الحالي ، وتتضمن : التحصين بلقاح معتمد من اللقاحات الاربعة، والتسجيل في تطبيق “شلونك ” ، وإحضار شهادة “Pcr “سلبية مدتها 72 ساعة قبل ركوب الطائرة وحجر منزلي لمدة 7 أيام يتم إجراء فحص PCR خلال أول 3 أيام منه ويلغى في حال سلبية الفحص ، وإقامة سارية أو كارت زيارة.

واستطردت المصادر أن هذه الضوابط المبدئية المطلوب توافرها عند السماح بدخول العالقين تشمل المعلمين في وزارة التربية وأئمة المساجد والعاملين في شركات النفط ، والمزارعين ، والمعلمين والاداريين العاملين في المدارس الخاصة ، والمعاهد الثقافية ، و المستشارين في ” الفتوى والتشريع ” ، والاطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة.

و من المقرر أن تبت لجنة طوارئ كورونا في طلب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بعودة الصيادين بسبب الارتفاع اللافت في اسعار السمك المحلي ، وكذلك عودة اساتذة الجامعة والاكاديميين.

هذا و ينتظر ان يطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على آلية تنفيذ إصدار كروت زيارة تجارية والسماح بتحويلها الى تصاريح عمل من دون مغادرة البلاد ، وضوابط وشروط ومعايير إصدارها والفئات المشمولة بها وهل يقتصر صدورها على الجهات والشركات التجارية فقط ام سيمتد للافراد ايضا .

وردا على سؤال عن امكانية السماح بدخول أبناء غير الكويتيين حاملي الاقامة السارية والذين سيتم اصدار كروت زيارة لهم اجابت المصادر : سيتم تنظيم كل تلك النقاط .

وكالة الانباء الكويتة