منع البصات السفرية من مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان





منع رئيس اللجنة التسييرية لاصحاب البصات السفرية أحمد الطريفي، تحرك البصات من الخرطوم إلى بورتسودان، وقال إن القرار من اجل سلامة المواطنين.

وقال الطريفي لـ(السوداني) أمس، إن القرار سيكون ساريا إلى أن يتم فتح طريق الخرطوم بورتسودان الذي تم اغلاقه بواسطة المجلس الاعلى لنظارات البجا، مشيرا إلى انه تحركت عدد من البصات من بورتسودان إلى الخرطوم قبل اغلاق الطريق.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني