النيابة العامة في السودان تدين قرار رئيس نيابة المعلوماتية بحجب المواقع الإلكترونية





أدانت النيابة العامة في السودان، قرار رئيس نيابة المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، عبد المنعم عبد الحافظ، الذي قضى بحجب أكثر من 30 مواقع وصحيفة إلكترونية.

وقالت النيابة العامة في تصريحٍ لها وفق (السوداني) : إن قرار رئيس نيابة المعلوماتية بحجب وحظر المواقع الإلكترونية “لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة”.

كما أدان القرار عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين والإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين والخبراء، منهم المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والخبير الاعلامي علي شمو، وعميد الصحافة الدكتور محجوب محمد صالح، وآخرين.

الخرطوم: النورس نيوز