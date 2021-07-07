عيد التلفزيون على النيل





انطلق فريق ثاني أيام عيد الأضحى بتلفزيون السودان في رحلة لعدد من المناطق على ضفاف النيل لتسجيل فقرات تعكس حياة وملامح وتنوع المزاج السوداني وانصهاره مع النيل.

تزور الكاميرا مقرن عطبرة والسبلوقة والبجراوية والغابة المتحجرة وإضاءات حول الزراعة والسياحة والآثار مع استضافة لعدد من رموز المجتمع في تلك المناطق في جلسات شعرية وفنية واجتماعية.

يوم على النيل في ثاني أيام عيد الأضحى بتوقيع محمد علي مخاوي ونجاة الطريفي إنتاجاً وإخراجاً وحنان عثمان ود.محمد الفاتح وعمر محيي الدين في التقديم.

صحيفة السوداني