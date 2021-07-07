أردوغان يتحدث عن إنجاز لم يحققه أحد في العالم





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا حققت إنجازات لم يتمكن أحد في العالم من تحقيقها في مجال الإسكان، مشيرا إلى توفير منشآت سكنية وخدمية لملايين الأتراك.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول” على “تويتر” اليوم الأربعاء، أشارت فيها إلى قول أردوغان، إن تركيا شيدت خلال االعقدين الأخيرين أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية عبر مؤسسة الإسكان.

وذكر الرئيس التركي أنه تم تشييد 24 ألف مرفق عام مثل المدارس والمستشفيات والملاعب.

وبحسب تصريحات أردوغان فإن الحكومة التركية وفرت منازل جديدة لـ 5 ملايين تركي، مشيرا إلى أن تلك المنشآت تمكن الملايين من الشعب التركي من العمل والدراسة وممارسة الرياضة والعبادة بأمان.

وقال الرئيس التركي إن حجم الاستثمارات في هذا المجال وصل إلى 200 مليار ليرة تركية أي نحو 23 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 12 ألف سكن من فئة المساكن الاجتماعية، بينما سيتم بناء 76 ألفا أخرى، ضمن حملة كبرى لبناء 100 ألف مسكن اجتماعي.

العربية نت