مصادر: السماح بدفن رفاة (9) جثث لشهداء مجزرة العيلفون





قالت مصادر إنّ لجنة التحقيق في أحداث مجزرة معسكر العيلفون تعتزم دفن رفاة (9) جثث، لقتلى معسكر العيلفون في الـ17 من الشهر الجاري بمقابر فاروق.

وأوضحت المصادر أن نبش الجثامين تم في وقتٍ سابق بغرض أخذ عينات لمطابقتها مع عينات ذوي الشهداء، وبحسب التحريات أثبت الطب الشرعي أن من بين أسباب الوفاة أعيرة نارية.

وقال المصدر : (إن المتهم الرئيسي في أحداث المجزرة كمال حسن علي القيادي السابق في النظام البائد، ومساعد الأمين العام للجامعة العربية وتجري ملاحقته بالانتربول).

وكشف المصدر عن ضم لجنة التحقيق في أحداث المعسكر للرئيس المخلوع عمر البشير كمتهم ثان، حيثُ خاطبت لجنة التحقيق قاضي محكمة انقلاب الانقاذ لمنحها أذن باستجواب البشير في أحداث مجزرة معسكر العليفون .

وشكل النائب العام السابق تاج السر الحبر لجنة للتحقيق في أحداث معسكر العليفون في يناير من العام 2019م، وفي العام الماضي 2020م تم الكشف عن مقبرة جماعية لضحايا معسكر العيلفون حيثُ تم نبش رفاة عدد 9 جثث.

يذكر أن أحداث المعسكر وقعت في أبريل من العام 1998م عشية عيد الأضحى حيثُ قتل عدد من المجندين الذين طلبوا السماح لهم بعطلة خلال عيد الأضحى إلا أن إدارة العسكر رفضت طلبهم مما دفعهم إلى محاولة الهرب.

وبحسب تقارير إعلامية تم فتح النار على المجندين وقتل منهم حوالي 100، بجانب عدد من المفقودين لم يعرف مصيرهم.

باج نيوز