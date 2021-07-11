عمر إحساس يبعث رسالة شكر للمؤسسة العسكرية





بعث الفنان عمر إحساس برسالة شكر للمؤسسة العسكرية لدعمها للفنانين قائلاً إن اتحاد المهن الموسيقية على مسيرته الفنية طوال هذه الفترة ظل يقدم للوطن وشعبه وكان حاضراً في كل الظروف مواصلاً الآن كل إنسان معرض لظروف الحياة ظل عدد من المطربين يعانون من ويلات المرض وظل زملاؤهم يطلقون المناشدات فلم تكن هناك استجابة سوى من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي مد أياديه لكل المطربين الذين أصابهم المرض ووجه إحساس رسالة شكر للمؤسسة العسكرية التي أزالت عن كاهلهم الهم وتعاطفت معهم.

الخرطوم/تفاؤل العامري

صحيفة السوداني