الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي





افتتحت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوج، مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

ورفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة في تل أبيب، وبجواره هرتزوج.

وقال الخاجة عقب افتتاح السفارة، إن “السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام”.

وأضاف: “الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا”.

من جانبه قال هرتزوج: “سعيد أن أشارك في افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل في بداية ولايتتي بلدانا يملكان الكثير من القواسم المشتركة”.

وتابع: “السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس ويجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى”.

وأردف: “اتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع القيادة لتوسيع دائرة السلام”.