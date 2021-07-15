أعلن عن مقاطعته وهدد الفنانين بالمقاضاة شاعر يمنع الفنانين من ترديد أعماله في قناة الهلال





أعلن الشاعر مهدي مصطفى عن مقاطعته لقناة الهلال وهدد الفنانين الذين تعاونوا معه بالمقاضاة إذا رددوا أعماله في القناة.

وكشف مهدي مصطفى سبب اتخاذه هذا القرار وقال لـ(كوكتيل): لقد تعاملوا معي في قناة الهلال تعاملا غير جميل فأنا لدي معهم مستحقات مالية قديمة من برنامج (يلا نغني) وظللت أطالب بها وفي كل مرة يتم وعدي وفي نهاية الامر تم إعطائي مبلغا لا يكفي أجرة الترحال.

وتابع: (نحن كشعراء حقوقنا مهضومة في قناة الهلال التي طلبت استضافتي في إحدى الحلقات بعدها قاموا بتغيير رأيهم وقالوا لي ستكون معك في الحلقة الفنانة عوضية عذاب وسيتم أخذ إفادة مني فقط فرفضت، واضاف: أولا لست الشخص الذي يأخذون منه إفادة فقط ثم ثانيا أنا غير مقتنع بقناة الهلال كقناة، وانا من يصنع الفنانين وليس هم من يصنعوني والنماذج كثيرة لذلك قررت منع اي فنان من ان يغني لي في قناة الهلال واذا حدث سأقاضيه لانها قناة لا تضيف لي وليس لها احترام او تقدير للمبدعين.

وختم مهدي حديثه :(أنا مقاطع هذه القناة واذا كان لدي ما أقدمه سأقدمه في قناة النيل الازرق).

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني