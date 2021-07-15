عالمية

بوتين يعزي ميركل في ضحايا الفيضان

2021/07/15
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بوتين
Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin at a polling station during the presidential election in Moscow, Russia March 18, 2018. Yuri Kadobnov/POOL via Reuters

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عزاهما فيها بضحايا الفيضان غربي ألمانيا.

وجاء في البرقية: “عزيزي السيد الرئيس الاتحادي، سيدتي المستشارة الاتحادية، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في ضحايا الإعصار الذي ضرب الأراضي الغربية لألمانيا”.

وطلب بوتين نقل كلمات المواساة للذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وحسب أحدث البيانات، لقي 44 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة الفيضانات الناجمة عن الإعصار الذي ضرب ألمانيا مؤخرا.

العربية نت

2021/07/15
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