راش: (ميز) الطبيبات بشمال كردفان تعرض لهجوم بالسلاح الأبيض





كشفت رابطة الأطباء الإشتراكيين ولاية شمال كردفان عن تعرض ميز الطبيبات بمدينة الأبيض – ولاية شمال كردفان لإعتداء سافر بلغ حد تهديد الطبيبات بالأسلحة البيضاء مما أجبر الطبيبات لاخلائه و التهديد بالتوقف عن العمل في حالة عدم توفر الأمن الكافي ، والحد من حوادث الاعتداء على الميز الذي يقع وسط المدينة، ولفتت راش إلى أن تلك الاعتداءات لم تقع للمرة الأولى بل تكررت للمرة الرابعة في الفترة الأخيرة، واكدت على انه قد تمت مخاطبة إدارات المستشفيات ومدير عام وزارة الصحة بالولاية بالإشكالات المتكررة .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة