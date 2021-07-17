ضبط (30) شبكة تُزوِّر رخص القيادة والمركبات





وجّه مدير عام قوات الشرطة أمس، منسوبي الإدارة العامة للمرور بالمشاركة في العمل الجنائي بالبلاد بضبط الدّرّاجات النارية التي لا تحمل لوحات مُرورية ومركبات “بوكو حرام” غير المقننة، وذلك عبر أفرادها المنتشرين على الطرق المُختلفة بالبلاد، في وقت كشفت الإدارة العامة للمرور عن ضبط (30) شبكة تنشط في تزوير رخصة القيادة ورخص المركبات وكافة وثائق المرور الأخرى.

وقال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم، في تصريحات صحفية خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للمرور بسوبا جنوبي الخرطوم، إنه أصدر توجيهات للإدارة العامة للمرور بمُساهمة أفراد قواتها المنتشرين على الطرق الداخلية والقومية بالبلاد بالعمل الجنائي في البلاد ومكافحة الجريمة، وكشف مهدي عن تشكيل لجنة للبت في مُصادرة عربات “بوكو حرام” وإحالتها لجياد لأغراض صهرها، مؤكداً صدور قرار قريباً بمصادرة عدد من تلك العربات.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين، امتلاء باحات الإدارة العامة للمرور وهيئة الجمارك بالعربات غير المُقنّنة، وطالب بإصدار قرارات بمُصادرتها وصهرها بجياد الصناعية، وقال إنّ عربات “بوكوحرام” تسببت أيضاً في ازدياد جرائم تزوير وثائق المرور.

الخرطوم ــ محمد موسى

صحيفة الصيحة