السعودية: المرور يسمح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة بنسبة 30%

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كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن الضوابط التي يسمح بها تظليل زجاج المركبات وفقاً للضوابط التي ينص عليها القانون.

وكشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن شروط تظليل المركبات ووضحتها كما يلي:

أن يكون التظليل للزجاج الجانبي سواء الأمامي أو الخلفي ومن النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة، ويجب ألا تزيد نسبة التظليل على 30%.

وألا يكون التظليل عاكساً للصورة مثل المرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية وتؤثر على رؤية ما بداخل المركبة.

على التظليل ألا يكون سبباً في حجب رؤية السائق أو التقليل منها وهو أمر مهم للغاية لسلامة السائق ومستخدمي الطريق في الوقت ذاته.

يمكن تجاوز نسبة التظليل في حالات استثنائية مثل الحالات المرضية التي تستدعي ذلك ولكن بشرط أن يتم تقديم تقرير طبي رسمي يثبت ذلك.

المرور السعودي يوضح مخالفة وضع الستائر داخل السيارة

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن حكم وضع الستائر داخل السيارات التي تشير في شوارع ومناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بأن وضع الستائر داخل السيارة يعد مخالفاً للقواعد والأنظمة المرورية.

وذكر حساب الإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن وضع الستائر يعتبر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم 2 فقرة 10 والذي ينص على أن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق يتم معاقبتها بالغرامة بداية من 150 ريال وحتى 300 ريال سعودي.

مرور السعودية: خطوات استخراج لوحة بدل فاقد لمركبة إيجار منتهي بالتمليك

ومن ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إجراءات استخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منتهي بالتمليك.

وتقدم أحد المتابعين باستفسار لحساب المرور السعودي بشأن استخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منتهي بالتمليك.

وكشفت إدارة المرور السعودية بأنه في حالة طلب استخراج لوحة بدل فاقد لسيارة إيجار منتهي بالتمليك مع عدم وجود بلاغ بفقدانها فإنه على المستفيد تسديد الرسوم ومراجعة قسم المرور ثم التقدم بطلب بهذا الشأن.

وتوفر إدارة المرور السعودية فرصة تقديم الإجابات والرد على الاستفسارات عبر حسابها الرسمي على تويتر، وهو الأمر الذي تقوم به العديد من الجهات في المملكة مثل منصة أبشر أيضاً وغيرها من المنصات المهتمة بتسهيل مهمة المتابعين سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.

مرور السعودية يكشف المهلة المسموح بها قبل إخراج السيارات المُصدرة

كشفت إدارة المرور السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر” عن المدة المسموحة لبقاء السيارة المُصدرة بالمملكة.

ووضحت إدارة المرور السعودية بأن المدة المسموح بها لبقاء السيارة في المملكة العربية السعودية بعد إصدار لوحة التصدير هو شهرين بحد أقصى ويبدأ من تاريخ التصدير.

وأشارت إدارة المرور في المملكة بأنه يجب إخراج السيارات المصدرة للخارج في مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ التصدير وإلا سيعتبر ذلك مخالفاً لقوانين المرور في السعودية.

المرور السعودي يكشف الفرق بين الإشارة الحمراء المتقطعة والمتصلة

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن الفرق بين الإضاءة المتقطعة والمتصلة للإشارة الحمراء والبرتقالية الخاصة بعلامات المرور.

وأكدت الإدارة العامة للمرور بأن هناك فروقات بين الإضاءة المتقطعة والمتصلة للإشارة الحمراء إذ أن الإشارة الحمراء المتقطعة تعني بأنه يجب على المركبات الوقوف عند الخط المخصص لذلك وعدم تجاوز المسار المخصص للمشاة.

وللإشارة الحمراء المتقطعة عدة معاني أخرى ومنها: عدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدة أو مداخل الكباري.

وكذلك يمكن للإشارة الحمراء المتقطعة أن تعني الإيقاف الاضطراري للمرور بسبب عبور سيارة إسعاف أو غيرها.

الإضاءة المتصلة للإشارة الحمراء

فيما تعني الإضاءة المتصلة للإشارة الحمراء بأنه يجب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشارة أو مستوى إشارة المرور.

معنى إشارة المرور البرتقالية

أما إشارة المرور البرتقالية المتقطعة فإنها تعني بأنه يسمح بالاستمرار في التحرك ولكن مع توخي الحذر.

وفي حالة أن إشارة المرور برتقالية بإضاءة متصلة فإن ذلك يعني بأن على المركبة الاستعداد للوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو مسار المشاة.

توصيات إدارة المرور بشأن الازدحام المروري

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تعليمات وتوصيات جديدة خاصة بأوقات الازدحام والذروة على الطرق في المملكة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور تغريدة على شكل إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

توصيات إدارة المرور السعودية لأوقات الازدحام المروري

جاءت توصيات إدارة المرور لتجاوز الازدحام بأمان من خلال تغريدتها كالتالي:

تجنب التجاوز من خلال كتف الطريق .

أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

حافظ على تركيزك وابتعد عن أي مشتت للانتباه.

ابتعد عن استخدام هاتفك الذكي.

اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك .

التزم بمسارك ولا تنتقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع من مسارك.

المرور السعودي يعلن مواصفات التظليل القانوني للسيارات

كشفت إدارة المرور العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” عن مواصفات التظليل المسموح بها في السيارات.

وكشفت إدارة المرور العامة في السعودية المواصفات القانونية المسموح بها للتظليل في السيارات عبر نقاط نستعرضها فيما يلي:

مواصفات التظليل القانوني في السعودية

أن يكون التظليل شفافاً لا يحجب الرؤية داخل السيارة.

أن لا يكون التظليل عاكساً للصورة مثل المرآة.

ألا يحمل التظليل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من شفافيته.

يجب أن يكون التظليل من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية، والتي من شروطها ألا تلحق أي ضرر بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

كما أعلنت إدارة المرور في المملكة عن الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة وهي:

يكون التظليل قانونياً إذا ما اقتصر على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة في جميع الحالات، ومن يفعل ذلك يعد مخالفاً لقوانين المرور السعودية.

يمكن وضع التظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق في الحالات المرضية الخاصة التي يكون لها شروط استثنائية ويجب إثبات ذلك.

سيارات غير مسموح بتظليلها في السعودية

يقتصر التظليل في المملكة على السيارات ذات قمرة قيادة “غمارة” وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

ويحظر تظليل كل الأنواع الأخر من السيارات وهي:

سيارات الأجرة العامة “الليموزين”.

سيارات التأجير اليومي.

السيارات الرياضية “ذات الباب الواحد” والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان لها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية فقط.

مركبات نقل البضائع.

الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

الجدير بالذكر أن إدارة المرور العامة في السعودية تشترط بأن يكون التظليل شفافاً ويسمح برؤية من بداخل السيارة بالدرجة المتعارف عليها محلياً باسم “زيرو تو 0.02”.

تيربو العرب