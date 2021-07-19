وزير المالية السوداني يختم مؤتمره في الخرطوم بنبرة متفائلة





اختتم وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم مؤتمراً صحفياً الأحد في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) بنغمة وعبارات امتلات املا وبشريات في ان الاصلاحات الاقتصادية القوية التي نفذتها الحكومة قد بدات تؤتي اكلها.

اذ قال الوزير في ختام المؤتمر ان “الوضع مطمئن .. صحيح نحتاج لبعض الوقت .. ولكننا باذن الله سنعبر” وكان قبيل ذلك اكد على اهمية الاستثمار في راس المال البشري والشباب خاصة والذين يحتاجون الى وجود ما يؤكد انفتاح باب المستقبل امامهم.

وقال الوزير في منبر وكالة السودان للانباء ان الاموال التي حصل عليها السودان فاقت الثلاثة مليارات دولارات بزيادة اتت من المجموعة الافريقية ومن بند استضافة السودان للنازحين واللاجئين وغيرها بلغت في مجملها 1.02 (مليار ومليوني دولار) وان الوزارة والحكومة تعمل على الحصول على المزيد من القروض لتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار في المشاريع الانتاجية مثلما تركز ايضا على الخدمات.

وعلق الوزير على اعفاء الديون والمستقبل امام السودان بقوله “نعتقد ان ما تحقق انجاز كبير تترتب عليه انجازات كثيرة” اخرى موجبة في صالح الاقتصاد السوداني.

الخرطوم 18-7-2021 (سونا)