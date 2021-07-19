بغداد.. 4 قتلى و15 جريحا بانفجار استهدف متبضعين للعيد





قُتل 4 أشخاص وأُصيب 15 آخرون، الإثنين، في حصيلة أولية لانفجار استهدف متبضعين لعيد الأضحى في أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، لمراسل الأناضول، إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق الوحيلات الشعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد”.

وأضاف أن “الانفجار حدث اثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات العيد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 15 آخرين بجروح”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة 16:40 ت.غ، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم “داعش” الإرهابي بالوقوف وراء هكذا عمليات.

فيما أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع العراقية، في بيان مقتضب، حدوث التفجير، ووقوع قتلى وجرحى بسببه، دون تقديم حصيلة فورية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول