يجب أن نستعد لمواجهة خطر الفيضان وعلى دول الإقليم أن تقدم العون لاغاثة السودان





خطر /تحدي الفيضان

يوم ١١ يوليو كنت في قناة العربية الحدث ليلا وقلت أن كل المعلومات تشير لأن اثيوبيا لن تستطيع إكمال الملء الثاني بنسبة ١٣.٥ مليار متر مكعب لضعف وتيرة إكمال الانشاءات في الممر الأوسط وان تقديرات كمية الأمطار تقول أن السودان معرض لخطر فيضان.

امس واليوم بعد تقصي واسع من مراقبين محايدين قلت لقناة العربية الحدث امس مساء واليوم في قناة الجزيرة قبل قليل قلت بعد التقصي أن كمية مياه بحيرة سد النهضة حاليا تصل إلى ٨ مليار متر مكعب وان اثيوبيا رغم اعلانها إكمال الملء الثاني قبل موعده يأتي نسبة لغزارة مياه الأمطار وضعف الإنشاءات ستمرر فايض المياه للسودان الذي لديه ١.٦ مليار في بحيرة سد الرصيرص مايضاعف خطر / تحدي الفيضان حيث أن كمية المياه خلف سد الرصيرص أكبر من المعتاد بثلاثة اضعاف + المياه القادمة من الهضبة الاثيوبية عبر بوابات سد النهضة + ارتفاع وارد نهر النيل الأبيض الضعفين لأول مرة + وجود مياة وافرة لأول مرة في بحيرة خزان جبل أولياء يضاعف من خطر فيضان يصل إلى فوق المتوسط بكثير.

قلت أن التحدي أمام السودان هو سرعة فتح بوابات سد الرصيرص لتخفيف مستوى الماء من بحيرة سد الرصيرص التي هي بالأصل تستوعب نحو ٧ مليار متر كحد اقصى لاستيعاب كمية المياه الهائلة القادمة من سد النهضة والهضبة الاثيوبية وان التحدي الزمني هو أسبوعين فقط ليس للقضاء على خطر الفيضان ولكن لتخفيف اثاره.

قلت أيضا أن المحصلة النهائية

اثيوبيا أخذت ٤ مليار فقط وليس ١٣.٥ وكميتها الكاملة خلف البحيرة الآن ٨ مليار متر مكعب لكنها سياسيا انتصرت وغير معروف أن كانت ستنتج كهرباء او لن تستطيع بهذه الكمية.

السودان مؤكد أن فيضانات في طريقها إليه نتيجة لتخطيطها لوضع احتياطات بدون معلومات وبدون آلية تبادل معلومات يومية ما يؤكد ما كانت تدعو له لأهمية المعلومات وتبادلها وفق اتفاق لكن أيضا هي الخاسر لأن الفيضانات سيكون تأثيرها على اراضيها وسكانها.

وان الحكومة السودانية يجب أن تستعد لمواجهة خطر الفيضان وعلى دول الإقليم أن تستعد لعون واغاثة السودان.

وان مصر هي المستفيد لأن اثيوبيا لم تستطع أن تأخذ كل الكمية وتاثر على حصة مصر المائية وهو ما كان يقلقها كما أن كمية كبيرة من المياه ستذهب إليها من ناتج الفيضان المتوقع .

دوليا قلت أن مجلس الأمن لم يصدر اي تعليق او بيان أن كان بعد الجلسة الماضية او بعد إعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثاني بدون اتفاق .

هذا هو ملخص لما قلته في العربية الحدث وقناة الجزيرة وصغته كتابة بعد عدم حصولي على تسجيل الحلقتين وحتى يكون الناس على بينة من امرهم .

عمار عوض