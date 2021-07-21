المغرب تتجسس على ماكرون





ذكرت صحيفة فرنسية أن المخابرات المغربية تجسست على هاتفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب، مستخدمة برنامج تجسس إسرائيلي يحمل اسم “بيغاسوس”

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، بحسب معلومات خاصة بها، إن المخابرات المغربية استهدفت هاتفي الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراءه السابق إدوار فيليب عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي المخصص للتجسس.

وبحسب الصحيفة، قامت المخابرات المغربية عام 2019 باستهداف هواتف الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء آنذاك فيليب بالإضافة إلى 14 وزيرا في الحكومة.

وتقول الصحيفة: “من غير المؤكد، بعد، ما إذا المخابرات المغربية نجحت في التجسس على هاتف الرئيس وباقي أعضاء الحكومة أم لا”.

العربية نت