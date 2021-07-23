بوتين يؤكد أهمية تنمية منطقة القطب الشمالي





أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى يوم القطب الشمالي، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده تولي اهتماما خاصا لتنمية منطقة القطب الشمالي.

وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: “في بلدنا، يُولى اهتمام خاص لتنمية المناطق الشمالية”.

وأشار بوتين إلى أن الهدف الأساسي للمنتدى هو مناقشة القضايا المتعلقة بتنمية القطب الشمالي، والحفاظ على موارده الطبيعية، وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة.

وتابع البيان: “أنا على يقين، معًا يمكننا تحويل منطقة القطب الشمالي إلى منطقة سلام وتعاون وثقة متبادلة”.

وعقد منتدى يوم القطب الشمالي، اليوم، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمبادرة من شركة “روساتوم” النووية الحكومية الروسية.

العربية نت