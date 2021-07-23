المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسجل أول شكوى تتقدم بها روسيا ضد أوكرانيا





أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تسجيلها أول شكوى تتقدم بها روسيا ضد سلطات أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان: “في 22 يوليو، وجهت الحكومة الروسية شكوى دولية ضد أوكرانيا على أساس المادة 33 (القضايا المشتركة بين الدول) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه الشكوى الدولية هي الأولى التي تقدمها روسيا. وتم تسجيل هذه الشكوى بموجب رقم 21/36958”.

وقدمت روسيا أمس الخميس شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالأحداث التي أعقبت “تغيير السلطة في أوكرانيا باستخدام العنف في فبراير 2014”.

وأوضحت الوثيقة أن “الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية هي: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل مدنيين، والسجن غير القانوني وإساءة معاملة أشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب”.

كما تحمل الشكوى أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية “بوينغ 777″، التي كانت تنفذ الرحلة رقم “MH17″، وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا، لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي.

العربية نت