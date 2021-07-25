مباراة كرة قدم تقود لاشتباكات بيت قبيلتى الكنانة والهوسا بالروصيرص





لقى (3) اشخاص مصرعهم واصيب (5) اخرون اثر اندلاع اشتباكات قبلية مسلحة استخدمت خلالها الاسلحة النارية وذلك بين قبيلتى الكنانة والهوسا بمنطقة الطرفة الواقعة بالروصيرص ولاية النيل الازرق وقالت الانتباهة الصادرة صباح اليوم ان مباراة كروية بين الطرفين أدت لتاجيج صراعات وتطورها الى اشتباكات استخدمت خلالها الاسلحة النارية ما ادى لمقتل ثلاثة اشخاص بينهم اثنين من قبيلة الهوسا وواحد من قبيلة الكنانة واصيب خمسة اشخاص اخرون من الطرفين اصابات متفاوتة ونقلوا على اثرها للمستشفى لتلقى العلاج وحالات بعضهم خطيرة حسبما نقلت مصادر طبية

صحيفة السوداني