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شرطة الخرطوم توقف أخطر مجرم .. ينهب اموال النساء ثم يقوم باغتصابهن وتصويرهن

2021/07/25
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تمكنت شرطة محلية الخرطوم من توقيف اخطر متهم بعد كمين ناجح ويتمثل نشاطه الاجرامي في قيادة عربة يضع عليها علامة الاجرة ، ويتوقف للنساء عندما تكون المرأة وحدها ثم يهرب بها الي الاماكن الخلوية ويقوم بتهديدها وينهب اموالها ثم يقوم باغتصابها وتصويرها .
والجدير بالذكر إن المتهم له سوابق عديدة وقد تحاكم من قبل .
وقف السيد الفريق شرطة حقوقي د زين العابدين مدير شرطة الولاية علي هذا الانجاز الكبير وثمن جهد شرطة محلية الخرطوم في القبض علي المتهم وطمأن المواطنين ان الشرطة عين ساهرة في خدمة أمنه.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

2021/07/25
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