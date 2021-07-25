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شرطة الخرطوم توقف أخطر مجرم .. ينهب اموال النساء ثم يقوم باغتصابهن وتصويرهن
تمكنت شرطة محلية الخرطوم من توقيف اخطر متهم بعد كمين ناجح ويتمثل نشاطه الاجرامي في قيادة عربة يضع عليها علامة الاجرة ، ويتوقف للنساء عندما تكون المرأة وحدها ثم يهرب بها الي الاماكن الخلوية ويقوم بتهديدها وينهب اموالها ثم يقوم باغتصابها وتصويرها .
والجدير بالذكر إن المتهم له سوابق عديدة وقد تحاكم من قبل .
وقف السيد الفريق شرطة حقوقي د زين العابدين مدير شرطة الولاية علي هذا الانجاز الكبير وثمن جهد شرطة محلية الخرطوم في القبض علي المتهم وطمأن المواطنين ان الشرطة عين ساهرة في خدمة أمنه.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين