جهاز تنظيم الاتصالات في السودان ينفي دخول مشغل جديد





نفى المدير العام لجهاز تنظيم الإتصالات والبريد د. الصادق جمال الدين ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي عن دخول مشغل رابع للإتصالات بالسودان.

وأوضح في تصريح خاص لـ(سونا) أن دخول مشغل جديد في سوق الإتصالات إجراء تسبقه عدة إجراءات عبر منافسة شفافة ومعلنة وأنه ليس هنالك إتجاه لذلك في الوقت الراهن.

وأضاف د. جمال الدين أن الجهاز يعمل على تجويد خدمة الشبكات العاملة حالياً بعد التردي الذي حدث بسبب المقاطعة الإقتصادية وحظر التقانات والبرمجيات ومعدات تحديث الشبكات.

وأشار إلى أن شركات الإتصالات تعمل على تطوير الخدمة.

الخرطوم 25-7-2021 (سونا)